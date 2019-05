Van Bronckhorst: ‘Op termijn wordt hij basisspeler, daar ben ik van overtuigd’

Feyenoord koos er jaren geleden voor om zijn beloftenteam niet toe te laten treden tot de voetbalpiramide, maar inmiddels lijkt er sprake van een kentering in Rotterdam. De nummer drie van de Eredivisie tuigt voor volgend seizoen een zelfstandig beloftenelftal op en scheidend trainer Giovanni van Bronckhorst hamert vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad ook op het belang van een goede doorstroming vanuit de jeugd.

“Het snelst ontwikkelt een groot talent zich toch als hij wedstrijden speelt. Op een mooi niveau. Daar moet Feyenoord met de talenten naar toe de komende jaren”, vertelt de trainer, die geldt als een verlaat voorstander van de toetreding van het beloftenteam tot de voetbalpiramide. “Ik heb spelers in de selectie gehad die bijna niet speelden. Dylan Vente is een goed voorbeeld. Die speelde heel af en toe in het eerste elftal, maar hij had te maken met Robin van Persie en Nicolai Jörgensen als concurrenten. Voor zijn ontwikkeling was het beter als hij wekelijks had gespeeld met zoveel mogelijk weerstand.”

Van Bronckhorst denkt dat de Rotterdamse talenten nog niet dezelfde tegenstand hebben ervaren als hun leeftijdsgenoten bij bijvoorbeeld Ajax: “Wat je ook ziet is dat Ajax hun grootste talenten al in de beloften spelen. De competitie onder 19 jaar is niet meer de sterkst mogelijke competitie. In de onderlinge topwedstrijden misschien nog wel, dan doen vaak de beste spelers wel mee. Maar in de andere wedstrijden niet.”

Vente had volgens de oefenmeester misschien beter een seizoen verhuurd kunnen worden, maar bleef mede vanwege de blessuregevoeligheid van Van Persie toch in De Kuip. Als ander voorbeeld wijst hij naar Orkun Kökcü, die volgend seizoen zijn grote doorbraak lijkt te gaan beleven: “Op termijn zal hij basisspeler worden bij Feyenoord, daar ben ik van overtuigd. Soms moet je een speler niet te snel brengen. Om ze eerst fysiek sterker te laten worden. Kijk eens hoe Kökcü zich heeft ontwikkeld. Of ik hem te weinig heb laten spelen? Veel wedstrijden was hij goed een paar keer wat minder. Je moet zorgen dat hij een bepaalde basis heeft voor hij wekelijks gaat spelen. Die route hebben we voor hem gekozen.”