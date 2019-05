‘Juve contacteert beoogde opvolger Massimiliano Allegri in Londen’

Juventus maakte vrijdagmiddag het naderende vertrek van Massimiliano Allegri bekend en de Italiaans landskampioen lijkt weinig tijd te hebben verloren in de zoektocht naar een opvolger. Verschillende Italiaanse media, waaronder Sportitalia en Sky Italia, melden vrijdagavond dat La Vecchia Signora inmiddels contact heeft opgenomen met de entourage van Maurizio Sarri.

De zestigjarige trainer is net een seizoen werkzaam bij Chelsea, maar zijn eerste jaar in Londen is niet uitgelopen op een onverdeeld succes. The Blues deden onder Sarri’s leiding nooit serieus mee in de strijd om de landstitel en in Engeland gaan al enkele maanden geruchten rond over een sluimerende onvrede op Stamford Bridge. Clubeigenaar Roman Abramovich zou inmiddels geruime tijd zijn twijfels hebben over de samenwerking met de Italiaan, die Chelsea nog wel naar de finale van de Europa League wist te voeren.

Volgens de laatste geruchten zou zelfs winst op Arsenal in de eindstrijd van het tweede Europese bekertoernooi de positie van Sarri echter niet meer kunnen redden. De oefenmeester hoeft dus mogelijk niet lang zonder werk te zitten als er een einde komt aan zijn dienstverband bij Chelsea, daar Juventus hem momenteel als de meest geschikte opvolger van Allegri zou zien.

Sarri staat er vanwege zijn prestaties bij onder meer Napoli nog altijd goed op in Italië en de geboren Napolitaan staat ook bekend om zijn aanvallende speelwijze, in tegenstelling tot de meer behoudende Allegri. Naast Sarri zouden ook onder meer Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur, AS Monaco-trainer Leonardo Jardim en de Franse bondscoach Didier Deschamps in beeld zijn in Turijn. Antonio Conte geldt eveneens als een kandidaat bij zijn voormalige werkgever, al lijkt hij op weg naar Internazionale.