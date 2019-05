FC Twente denkt aan komst van Ajax-huurling

Ralph Hasenhüttl werkte bij RB Leipzig al samen met Ademola Lookman en zou ook graag bij Southampton over de aanvaller willen beschikken. The Saints zijn bereid om Everton een kleine 23 miljoen euro te betalen. (Daily Mail)

(The Sun)

Newcastle United dreigt naast de permanente komst van José Salomón Rondón te grijpen. Wolverhampton Wanderers hoopt namelijk te kunnen profiteren van de slepende onderhandelingen met West Bromwich Albion. (The Sun)

De middenvelder wordt momenteel door Ajax verhuurd aan De Graafschap en kreeg onlangs te horen dat er geen toekomst voor hem weggelegd is in Amsterdam.

Marcel Brands hoopt deze zomer toe te kunnen slaan bij Fulham. Everton is namelijk zeer geïnteresseerd in de komst van Aleksandar Mitrovic, die lijkt te gaan vertrekken bij de degradant. (Sky Sports)