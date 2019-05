Ten Hag duidelijk: ‘Dat mag je niet verwachten, absoluut niet realistisch’

Erik ten Hag pakte dit seizoen de dubbel met Ajax en hij mocht vrijdag met de Rinus Michels Award voor beste trainer van het seizoen ook een individuele prijs in de trofeeënkast bijzetten. De oefenmeester maakte bovendien indruk in heel Europa met een campagne die uiteindelijk tot de halve finales van de Champions League voerde en Ten Hag is trots op de manier waarop zijn ploeg zich dit seizoen heeft laten zien.

“Ajax heeft weer van zich doen spreken, de talentenfabriek. Die naam hebben ze door de historie in heel Europa en die is nu weer bevestigd. Ajax zal door haar filosofie die talenten altijd weer voortbrengen. Als wij als leiding daar goed op weten te sturen, zal er volgend jaar ook weer een sterk team staan. Daar ben ik van overtuigd”, vertelt hij bij Inside Ajax.

De trainer neemt na dit seizoen hoe dan ook afscheid van Frenkie de Jong, terwijl spelers als Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech ook op weg lijken naar de uitgang. Ten Hag weet dan ook dat het ‘veel werk zal kosten’ om volgend seizoen opnieuw een goed elftal op de been te kunnen brengen: “Het zal weer vanuit een heel goede filosofie moeten gaan. We zullen weer slim en creatief moeten zijn.”

“Of dat weer zo goed is als afgelopen seizoen? Dat mag je niet verwachten. Dat is absoluut niet realistisch en hadden we van deze ploeg ook niet verwacht. Natuurlijk kan er weer wat gaan groeien, maar het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat het ieder jaar gebeurt. We hebben er twintig jaar op moeten wachten, maar ik hoop niet dat het weer twintig jaar duur”, sluit hij af.