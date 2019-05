PSV legt Damian Timan vast en ziet verdedigers vertrekken

Damian Timan heeft vrijdag een driejarig contract getekend bij PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder maakt al sinds de F-jeugd deel uit van de jeugdopleiding van de club en speelde dit seizoen zijn wedstrijden bij het PSV Onder-19 van Ruud van Nistelrooij.

“Dit is een hele mooie dag, een fantastisch moment en het begin van wat moet uitmonden in een droom. Ik heb altijd tegen iedereen die het maar wilde horen gezegd dat ik profvoetballer wilde worden. Hier, bij mijn club PSV. De mooiste club van Nederland. Het ultieme doel is om hier uit te groeien tot een belangrijke speler op dit veld”, laat hij, wijzend naar de grasmat van het Philips Stadion, optekenen.

Tegenover het vastleggen van Timan staat het vertrek van Bertalan Kun en Héritier Deyonge, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Eerstgenoemde maakte de afgelopen acht seizoenen deel uit van de jeugdopleiding van de club die het seizoen afsloot als de nummer twee van de Eredivisie. De Hongaarse linksback kwam dit seizoen regelmatig in actie bij Jong PSV en beschikte over een aflopend contract.

De zeventienjarige Deyonge verlaat PSV voor een nieuw avontuur bij Olympique Lyon. Het Belgische talent had een nieuwe aanbieding van de Eindhovenaren op zak, maar kiest voor een verhuizing naar Frankrijk. Les Gones zullen 220.000 euro over moeten maken als opleidingsvergoeding voor de verdediger, die vijf jaar op De Herdgang actief was.