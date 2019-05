Josep Guardiola stelt Barcelona gerust: ‘Wij gaan hem niet kopen’

Antoine Griezmann maakte eerder deze week middels een afscheidsvideo zijn vertrek bij Atlético Madrid bekend en de geruchten over waar hij zijn loopbaan voort gaat zetten wonnen meteen aan kracht nadat de boodschap van de Fransman naar buiten kwam. Barcelona leek al langer de beste papieren in handen te hebben voor de komst van de aanvaller, die volgens berichten uit Engeland en Frankrijk ook in beeld zou zijn bij Manchester City en Paris Saint-Germain.

Josep Guardiola en Thomas Tuchel hebben die geruchten vrijdagmiddag echter de kop ingedrukt door te stellen dat hun respectievelijke werkgevers zich niet in de jacht op de wereldkampioen gaan mengen: “De mensen in Barcelona hoeven zich geen zorgen te maken, wij gaan Griezmann niet kopen. We hebben het geld niet”, vertelde de Guardiola tijdens een persconferentie over de aanvaller, die voor naar verluidt 125 miljoen euro opgepikt kan worden.

Manchester City is momenteel in opspraak vanwege een vermeende overtreding van de Financial Fair Play-regels en hoewel Guardiola stellig ontkende dat zijn club de fout in is gegaan, is de komst van Griezmann vanuit financieel oogpunt dus niet mogelijk. PSG, dat in het verleden ook een aantal keer in de knoei kwam met de FFP-reglementen, is juist op zoek naar een ander type speler.

“Griezmann kan bij iedere club ter wereld terecht. Het zou iedere coach plezieren om over hem te kunnen beschikken, maar het is op dit moment niet realistisch. Wij zijn op zoek naar spelers met een bepaald profiel. We hebben verdedigende spelers nodig, daar moeten we mee beginnen”, was Tuchel duidelijk.

Het vertrek van Griezmann zal wel een flinke aderlating vormen voor los Colchoneros, die opnieuw een sterspeler verliezen. Trainer Diego Simeone gaat er echter van uit dat zijn club zich hiervan weet te herstellen: “We hebben Fernando Torres, Diego Forlán, Sergio Agüero, Radamel Falcao, Mario Mandzukic en Griezmann gehad… En we doen altijd mee, omdat de club sterker is dan vroeger. We hebben in de afgelopen tien jaar gezien dat Atlético belangrijker is dan wie dan ook.”