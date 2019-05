VVV-Venlo haalt met ‘doelwit van PSV en AZ’ eerste aanwinst uit Duitsland

VVV-Venlo heeft vrijdagmiddag via de officiële clubkanalen de eerste aanwinst voor het aankomende seizoen gepresenteerde. Middenvelder Richard Neudecker mag zich met ingang van de nieuwe voetbaljaargang speler van de Venlonaren noemen en laat zijn huidige werkgever St. Pauli zodoende achter zich. De 22-jarige Duitser beschikte over een aflopend contract en heeft zich voor drie seizoenen verbonden aan de club van trainer Maurice Steijn.

“Het is prachtig dat een speler van dit kaliber voor VVV kiest. Ik ben ervan overtuigd dat we heel veel plezier aan hem gaan beleven”, laat manager voetbal Stan Valckx weten. De middenvelder werd in de afgelopen maanden in de Duitse pers in verband gebracht met onder meer PSV, AZ en ook een aantal clubs uit de Bundesliga.

Neudecker, die de jeugdopleiding van 1860 München doorliep en drie jaar geleden overstape naar St. Pauli, kijkt zelf ook uit naar zijn nieuwe dienstverband: “Ik heb een heel goed gevoel bij deze club en de mensen met wie ik gesproken heb. Ik ben blij bij VVV de komende jaren mijn beste beentje voor te kunnen zetten. Natuurlijk wil ik op termijn spelen in de 1. Bundesliga, maar ik denk me juist bij VVV-Venlo te kunnen ontwikkelen om daar terecht te komen.”