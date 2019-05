Ziyech: ‘Als ik dit vijf jaar geleden had gezien, had ik je voor gek verklaard’

Hakim Ziyech streek drie jaar geleden bij Ajax neer en de middenvelder heeft in die tijd een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Zo laat de Marokkaans international zich tegenwoordig ook steeds meer in verdedigend opzicht gelden en levert hij ook veel defensieve arbeid. Ziyech zelf is ook licht verbaasd door de stappen die hij de laatste paar seizoenen heeft gezet.

“Tja, als je mij de beelden van mezelf bij balverlies vijf jaar geleden had laten zien, had ik je voor gek verklaard”, glimlacht hij in gesprek met Voetbal International. Een voorbeeld is de lange sprint die hij afgelopen weekend nog tijdens het thuisduel met FC Utrecht trok: “Ach, ik heb er gewoon heel veel plezier in. Het jagen op de bal en het veroveren, ik ben het echt leuk gaan vinden.”

Ondanks zijn ontwikkeling vindt Ziyech, die deze week werd verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax, dat hij nog een aantal zaken kan verbeteren. Zo heeft hij soms moeite om zijn aandacht erbij te houden tegen minder aansprekende tegenstanders: “Alles kan beter, maar dat is misschien nog wel een verbeterpunt. Tegen de kleinere clubs wordt het weleens allemaal iets te nonchalant.”

De spelmaker speelde zijn beste wedstrijden van het seizoen dan ook in de Champions League: “Bayern München-uit, Real Madrid-uit en Tottenham Hotspur-thuis. Maar die laatste blijft nog wel even pijn doen”, verwijst hij naar de dramatische manier waarop het Europese avontuur van Ajax vorige week ten einde kwam.