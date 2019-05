Stengs heeft goede band met schoonvader: ‘Frank vindt me een goede speler’

Calvin Stengs trainde nooit onder Frank de Boer, maar heeft desondanks een goede band met de huidige trainer van Atlanta United. De twintigjarige aanvaller van AZ heeft namelijk een relatie met een van de dochters van de voormalig Ajax-coach en hecht veel waarde aan de gesprekken over het leven als profvoetballer.

“Eind vorig jaar heb ik mijn debuut gemaakt met Sinterklaas en Kerstmis bij de familie De Boer", laat Stengs weten in een interview met Voetbal International. “In de winterstop zijn we met haar familie op vakantie geweest naar Mauritius. Daarna is Frank naar Atlanta gegaan, maar we hebben goed contact met elkaar. Via de familie-app vooral."

De Boer is overwegend positief over de ontwikkeling van zijn schoonzoon. “Frank vindt me een goede speler en hij zegt daarbij dat ik nog veel te leren heb. Hij is vooral blij dat ik weer zorgeloos en zonder pijn aan het voetballen ben", doelt de AZ-aanvaller op de zware kruisbandblessure die hem ruim een jaar aan de kant hield.

“Hij geeft aan wat er beter kan in mijn spel, vindt dat ik vaker de bal moet opeisen, omdat ik met mijn techniek verrassende dingen kan doen. En dat ik meer voor mijn eigen doelkansen moet gaan, gebruikmakend van mijn schot", geeft Stengs een inkijkje in de conversaties met De Boer. “Laatst tegen Heracles deed ik dat, met rechts nog wel. Die vloog er aardig in. Toen schoten die woorden van Frank door mijn hoofd. Dus ja, ik luister goed naar hem."