UEFA straft Ajax wederom met geldboete; waarschuwing voor Ten Hag

De UEFA heeft Ajax een geldboete van 52.500 euro opgelegd voor ongeoorloofd gedrag van supporters tijdens het Champions League-duel met Juventus in april. Erik ten Hag krijgt een officiële waarschuwing. De Ajax-trainer wordt er verantwoordelijk voor gehouden dat de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de halve finale te laat begon. Ook collega Mauricio Pochettino krijgt een straf voor de late aftrap en is voor een duel voorwaardelijk geschorst. Daarnaast moeten the Spurs een boete van 10.000 euro betalen voor het verlate begin.

Supporters van de Amsterdamse club zouden rondom het kwarfinaleduel in de Johan Cruijff ArenA met de Italianen onder meer voorwerpen richting het veld hebben gegooid. Daarnaast werden wederom enkele trappen op de tribune geblokkeerd en gingen enkele heetgebakerde bezoekers met elkaar op de vuist.

In de uitwedstrijd tegen Benfica in de groepsfase van het miljardenbal waren er ook ongeregeldheden, waarna Ajax een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder publiek kreeg opgelegd en een geldboete van 71.000 euro. Tegen Real Madrid in de zestiende finales ging het wederom mis, maar ook nu bleef een definitieve sanctie uit. Wel volgde er wederom een geldstraf. Dit keer moest Ajax 23.000 euro overmaken.

Het Champions League-avontuur van Ajax eindigde in de halve finale. Acht dagen na de 0-1 zege in Londen stond het elftal van Ten Hag halverwege met 2-0 voor en leek de finale voor het grijpen. Door een sterke comeback in de tweede helft, met een hattrick van Lucas Moura en het winnende doelpunt ver in blessuretijd, plaatste Tottenham Hotspur zich alsnog voor de eindstrijd in Madrid (2-3), waarin Liverpool op 1 juni de tegenstander is.