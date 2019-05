Afellay: ‘Als het mooiste wat er is jou ontnomen wordt, is dat heel frustrerend’

Ibrahim Afellay is voor even teruggekeerd bij PSV. De 33-jarige aanvallende middenvelder, die in januari zijn contract bij Stoke City liet ontbinden en sindsdien zonder werkgever zit, werkt in de jeugdafdeling van de club uit Eindhoven aan zijn herstel. Afellay liep vorig jaar een zware knieblessure op en is sindsdien aan het revalideren.

“Het voelt vertrouwd, maar het was even afwachten hoe het zou zijn. Eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd", erkent de momenteel clubloze middenvelder vrijdag in gesprek met PSV TV. “Ik zat in de laatste fase van mijn revalidatie toen ik klaar was met Stoke. Daarna is het snel gegaan. PSV heeft mij de mogelijkheid geboden om bij de jeugd aan mijn herstel te werken. Ik ben er heel blij mee."

Afellay sprak uitgebreid met trainer Mark van Bommel en technisch manager John de Jong, maar was er nooit op uit om aan te sluiten bij de A-selectie van PSV. “Ik ben helemaal niet belangrijk. Bovendien zouden er dan allemaal verhalen aan vastgeplakt worden of zouden er dingen verwacht worden die helemaal niet aan de orde zijn. Ik wil mijn ding doen in alle rust. Ik ben PSV enorm dankbaar voor de kans."

Trainen met spelers die nog aan het begin van hun loopbaan staan voelt niet vreemd aan. “Ik ben 33, een oude man", zegt Afellay met een kwinkslag. “Maar het is heel normaal om ertussen te staan. Ik ben een simpele jongen en doe gewoon mee met de jongens." De middenvelder kan wel wat positiviteit gebruiken, want de afgelopen jaren viel hij van de ene blessure in de andere. “Als het mooiste wat er is jou ontnomen wordt, dan is dat heel frustrerend."