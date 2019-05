Politie complimenteert De Ligt en Van der Sar met ‘uitvoeren van opdracht’

Het filmpje waarop te zien was hoe Edwin van der Sar en Matthijs de Ligt tijdens de huldiging van Ajax op het Museumplein een bierblikje vingen toen burgemeester Femke Halsema een toespraak hield, gingen donderdag het internet over. Chris Koers, chef van de Amsterdamse politie, laat een dag later aan AT5 weten dat de politie het duo duidelijk had geïnstrueerd van tevoren.

“Dat onderzoek loopt nog. Daarin moeten we een groot compliment geven aan Edwin van der Sar en Matthijs de Ligt, die de opdracht die ze van te voren hadden, uitstekend hebben uitgevoerd”, vertelt Koers. “We wisten van te voren dat sommige mensen bepaalde sentimenten hadden, dus op dat soort momenten houden we met alles rekening en dat hebben we natuurlijk ook meegegeven aan de mensen die op het podium stonden en dat hebben ze uitstekend gedaan.”

Er werd tevens vuurwerk gegooid naar Halsema en daarvoor zijn twee mensen aangehouden. “We staan er met veel politiemensen omheen, camera’s. Daarna hebben we die mensen uit de menigte aangehouden, op een gepast moment zoals we dat noemen. Je probeert altijd een aanhouding te doen op een moment dat het veilig kan en niet tot escalatie leidt, zodat er geen gevaar voor andere mensen ontstaat.”

Henk Spaan heeft zich geërgerd aan het gedrag jegens Halsema. “Met Halsema heb ik niet te doen, daarvoor is zij een te sterke vrouw en Matthijs een veel te goede keeper”, zo schrijft Spaan in zijn column in Het Parool over de huldiging van Ajax. “Het ging redelijk relaxed op het Museumplein, behalve dan het gebruik van een vol blikje bier als aanvalswapen. Hopelijk staat die lamzak frontaal op camera.”