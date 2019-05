Guardiola spreekt van ‘helden’: ‘Wij hebben echter het tegendeel bewezen’

Manchester City veroverde al de landstitel en de EFL Cup en de honger van the Citizens is nog niet gestild. Het elftal van Josep Guardiola staat zaterdag tegenover Watford in de finale van de FA Cup en is bij winst op the Hornets zeker van de domestic treble in Engeland. “Winnen is zo verslavend”, zegt de Spaanse manager in aanloop naar de eindstrijd op Wembley tegen de BBC.

Guardiola kijkt met veel plezier terug op de voorbije maanden en geeft zijn spelersgroep de credits voor de tweede opeenvolgende landstitel in de Premier League. “Dit is een van de beste selecties waarmee ik heb mogen werken. Daarnaast zijn het stuk voor stuk geweldige personen. Ze zijn niet verwend door de 100 punten van vorig seizoen, ze zijn er opnieuw voor gegaan dit seizoen en willen alles winnen.”

“Na de 100 punten van vorig jaar dachten veel mensen dat het dit jaar allemaal wat minder zou zijn. Wij hebben echter het tegendeel bewezen. Het zijn echt helden in mijn ogen, zeker omdat ik elke dag met ze op het trainingsveld heb gestaan. De laatste vijf maanden hebben we telkens ook doordeweeks een wedstrijd gespeeld, dat maakt het allemaal nog indrukwekkender”, aldus Guardiola.

Vincent Kompany, die zaterdag zijn tiende prijs als speler van Manchester City in de wacht kan slepen, brandt ook nog steeds van ambitie, al staat het teambelang wat hem betreft altijd bovenaan. “Het gaat niet om persoonlijk succes of het aanvullen van mijn palmares. We zijn net leeuwen. De honger is groot, dat maakt dit elftal ook zo bijzonder. Ik doe er alles aan om die honger naar prijzen niet naar de achtergrond te laten verdwijnen. Ik kan niet wachten op de FA Cup-finale, ik ben op en top gemotiveerd”, zo besluit de aanvoerder van de Engelse kampioen.