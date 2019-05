‘Bayern neemt afscheid van Kovac en ziet in Van Bommel opvolger’

Bayern München gaat na één seizoen afscheid nemen van Niko Kovac, zo weten SPOX en Goal vrijdag te melden. Dit nieuws wordt naar verluidt na de finale van de DFB Pokal op 25 mei bekendgemaakt. Mark van Bommel is volgens de berichten uit Duitsland de belangrijkste gegadigde om Kovac op te volgen in München.

Kovac werd vorige zomer aangesteld als opvolger van Jupp Heynckes, die als interim-trainer het seizoen had afgemaakt bij Bayern. Zijn eerste seizoen als trainer in München verliep niet al te gemakkelijk, maar desondanks heeft der Rekordmeister nog uitzicht op de Duitse dubbel. Met nog één wedstrijd te gaan gaat Bayern aan kop in de Bundesliga, met twee punten voorsprong op naaste achtervolger Borussia Dortmund. Een punt in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt volstaat om de titel veilig te stellen.

Daarna wacht voor Bayern de finale van de DFB Pokal tegen RB Leipzig en dat zou de laatste wedstrijd van Kovac als trainer van de Duitse topclub zijn, ongeacht de uitkomst van de laatste twee duels. Het gros van de selectie van Bayern zou niet te spreken zijn over de werkwijze van Kovac, wiens trainingen naar verluidt te eentonig zijn. Daarnaast vinden vooral de ervaren spelers dat de 47-jarige oefenmeester de ‘tactische finesse’ mist.

Van Bommel, die dit seizoen met PSV tweede werd in de Eredivisie, is de voornaamste kandidaat om Kovac op te volgen. Ook Erik ten Hag staat op het verlanglijstje, maar hij heeft al meerdere keren laten doorschemeren dat hij niet direct van plan is om Ajax te verlaten. Ook Julen Lopetegui, die kortstondig bij Real Madrid werkte, is in beeld bij Bayern. Der Rekordmeister wilde in eerste instantie niet reageren op het bericht, maar Karl-Heinz Rummenigge noemt het nieuws tegenover BILD 'totale onzin'.