Arjen Robben: ‘Oké, misschien zag het er overdreven uit, twee of drie keer’

Arjen Robben neemt zaterdag bij de thuiswedstrijd van Bayern München tegen Eintracht Frankfurt afscheid van het publiek in de Allianz Arena. De routinier gaat de grootmacht na tien jaar transfervrij verlaten en sluit zodoende een periode vol prijzen af. Robben blikt in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op de mooiste goals die hij namens der Rekordmeister heeft gemaakt.

“Ik merk dat veel mensen dan zelf beginnen over die volley ooit op Old Trafford tegen Manchester United. Dat was nog in het eerste jaar onder Van Gaal. Met een volley ging-ie precies in het hoekje raak langs Edwin van der Sar. Tuurlijk, op zich mooi. En het was ook belangrijk. Het opende de deur naar de halve finales in de Champions League”, aldus Robben, die deze treffer niet de mooiste vond namens Bayern.

In het voorjaar van 2010 maakte Robben namelijk een geweldige solo in de verlenging van de halve finale in de Duitse beker tegen Schalke 04. Filmpjes op internet brengen de actie pas in beeld iets over de middenlijn. “Maar ik kreeg de bal dus al achterin, rechtstreeks van onze keeper. Ik kies deze goal ook, omdat het typerend was voor de fitheid die ik toen had. In de 114de minuut van een wedstrijd nog een lange solo en dan scoren.”

In de eerste seizoenen hoorde men in het stadion de Duitse versie van 'Tulpen uit Amsterdam' als goaltune bij een treffer van Robben. “Ja, haha, weet ik nog wel”, zegt Robben. “Ik heb overwogen te vragen of ze niet een Gronings liedje hadden. Later is er een algemene Bayern-tune voor in de plaats gekomen als we scoren”, aldus de veteraan, die in tien jaar Bundesliga zelfs slechts vier penalty's meekreeg.

Op de vraag van Kicker of Robben nu 'ontlast' is van de verdenking dat hij altijd makkelijk strafschoppen versiert, antwoordt hij: "Misschien is dat zo, ja... Óf we draaien het om: ik heb alle andere penalty's niet gekregen, omdat de arbitrage die mening had. En oké, ik ben ook wel eens gevallen waarbij het er misschien overdreven uit zag, hoor. Misschien twee, drie keer.”