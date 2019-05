Overmars lyrisch: ‘Wat Louis van Gaal deed, dat kan Erik ook’

Clubs die op zoek zijn naar een nieuwe technisch directeur of trainer hoeven niet aan te kloppen bij Ajax. Marc Overmars heeft onlangs meerdere aanbiedingen geweigerd van clubs uit het buitenland, terwijl hij ervan uitgaat dat Erik ten Hag ook komend seizoen trainer is in Amsterdam. “Ja, we gaan niet weer van trainer wisselen. Erik wil zelf ook blijven, hij zit hier net anderhalf jaar. Ik ben ervan overtuigd dat hij blijft”, aldus Overmars.

Door het succes in de Eredivisie en Champions League zijn de ogen van vrijwel alle Europese topclubs gericht op Ajax. Behalve de spelers zou ook Ten Hag in de belangstelling staan van clubs uit het buitenland. Hij werd onlangs in verband gebracht met clubs als Barcelona, Bayern München en Chelsea, maar van een zomers vertrek zal het volgens Overmars niet komen. De directeur voetbalzaken is zeer te spreken over het werk van Ten Hag, die sinds januari 2018 aan het roer staat bij de kersverse landskampioen.

Waar Ajax Peter Bosz in 2017 naar Borussia Dortmund liet gaan, hoeft Ten Hag niet op een overstap te rekenen. “Dat had met het werkklimaat te maken. En we gaan niet weer een trainer verkopen. Dat hebben we met Bosz en Schreuder gedaan. Volgens mij zijn we de enige club die dat in twee jaar tijd voor elkaar krijgt”, aldus Overmars, die ziet dat Ten Hag het maximale uit zijn spelers kan halen. “Wat Louis van Gaal deed, die perste je als sinaasappeltje helemaal uit, dat kan Erik ook.”

Overmars werd het afgelopen seizoen in verband gebracht met een vertrek naar Arsenal. “Er zijn meerdere dingen voorbij gekomen, maar ik heb het hier ontzettend naar mijn zin”, vertelt de oud-international, die bij Ajax naar eigen zeggen de juiste mensen om zich heen heeft. “we elkaar versterken. Ieder mens moet weten wat hij wel en niet goed kan. Wat hij niet goed kan, moeten anderen oppakken. Dat zei Cruijff ook altijd. Op dat vlak heb ik het hier goed voor elkaar. Bij een andere club zou ik dat helemaal opnieuw moeten opbouwen. Bovendien voel ik me verbonden aan Ajax na alles wat er is gebeurd.”