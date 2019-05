‘Krampachtig’ PSV door de mangel gehaald: ‘Het signaal van een Calimero’

Steven Bergwijn staat in de belangstelling van Ajax, zo meldde De Telegraaf deze week. PSV reageerde op het verhaal door onder meer te stellen dat een transfer naar de concurrent 'onbespreekbaar' is. Valentijn Driessen van De Telegraaf schrijft vrijdag dat de Eindhovenaren krampachtig reageerden op het verhaal.

“De volledige PSV-top schoot volledig in de kramp bij het lezen van het nieuws over Ajax en Bergwijn in De Telegraaf. Sterker, de paniek op de Eindhovense burelen droop van de reacties af. Directeur Toon Gerbrands liet z'n woordvoerder 's ochtends vroeg al roepen dat Bergwijn niet te koop is voor Ajax. Later gevolgd door een statement van technisch manager John de Jong op trainingscomplex De Herdgang”, memoreert Driessen in zijn column voor de krant.

“PSV verkoopt geen sterspelers aan de concurrentie. Tot slot werd Bergwijn opgedragen te vertellen dat hij het verschrikkelijk naar zijn zin heeft bij PSV. Wat een heisa om een flirt van Ajax met Bergwijn terwijl de kampioen (nog) niet naar de Amsterdamse aanvaller heeft geïnformeerd bij PSV, laat staan een bod heeft uitgebracht. PSV wilde met die stroom aan reacties een signaal afgeven. Dat is gelukt, het signaal van een Calimero.”

“Zwijgen zou het beste signaal zijn geweest, of had desnoods verteld dat de club nog geen bod heeft ontvangen en afwacht.” Driessen stelt dat PSV juist 'dolblij' moet zijn met de interesse uit Amsterdam, aangezien het de prijs opdrijft. De journalist stelt dat, als Ajax genoeg betaalt, PSV 'gek' zou zijn als het een lagere transfersom van een andere club accepteert. De club van trainer Mark van Bommel kan met de miljoenen dan de 'broodnodige versterkingen' halen.

Driessen vindt dat een transfer naar Ajax goed zou zijn voor Bergwijn, aangezien hij in Amsterdam nagenoeg verzekerd is van Champions League-voetbal. Volgens de columnist bieden clubs als Internazionale en Manchester United veel minder sportieve zekerheid. "Zo snijdt het mes aan alle kanten en is Ajax blij een Nederlands, zelfs Amsterdams gezicht aan de selectie te kunnen toevoegen. En we hebben het niet over de nieuwe Lionel Messi die PSV van de hand doet."