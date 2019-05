‘Ajax en ik vormen een perfect stel, we hadden elkaar nodig’

Dusan Tadic kan terugkijken op het beste seizoen uit zijn carrière. De Servische aanvaller groeide uit tot een van de leiders van Ajax en maakte grote indruk in zowel de Nederlandse competitie als Champions League. Hij eindigt het seizoen met twee prijzen. Tegen De Graafschap scoorde hij twee keer, waardoor zijn totaal op 28 kwam en hij samen met Luuk de Jong topscorer van de Eredivisie is. Behalve de topscorerstitel heeft hij de Bronzen Schoen gewonnen, de prijs voor de op twee na beste speler van de Eredivisie.

Tadic weigerde afgelopen zomer verschillende aanbiedingen om bij Ajax terug te keren in de Eredivisie. “Ajax en ik hadden allebei hetzelfde doel voor ogen. Ik zag dit als een groot project. Kijk hoe het is uitgepakt, precies zoals ik wilde. Ik heb al mijn doelen gehaald. En we hebben het als team ook fantastisch gedaan”, reageert de linksbuiten van Ajax in gesprek met De Telegraaf.

Volgens Tadic bestond het team van Ajax het afgelopen seizoen uit spelers die elkaar goed aanvulden. “Als Rio Ferdinand zegt dat Robin van Persie perfect bij Manchester United paste door het team om hem heen en dat hij daardoor nóg beter tot zijn recht kwam, dan is dat exact het voorbeeld voor mijn situatie. Ajax en ik vormen een perfect stel. We hadden elkaar nodig. Ik had vorig jaar Ajax nodig en Ajax had mij nodig. Ik ben echt trots dat we zo’n goed huwelijk vormen.”

Waar Tadic de afgelopen jaren de speler was die met assists aan de basis van doelpunten stond, was hij het afgelopen seizoen vaak de afmaker. “In bijna alle jaren was ik de man met de meeste assists, waar ik ook speelde. Ik geef de bal liever aan iemand die beter voor het doel staat. Dat ik nu topscorer ben is prachtig, maar dat ben ik alleen maar dankzij de jongens bij Ajax die de bal aan mij gaven.”