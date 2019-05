‘Sinkgraven staat voor toptransfer van Ajax naar Bundesliga’

Daley Sinkgraven wordt na Frenkie de Jong waarschijnlijk de tweede speler uit de huidige Ajax-selectie die een transfer gaat maken. De Telegraaf schrijft vrijdag dat het Bayer Leverkusen van Peter Bosz zich heeft gemeld voor de multifunctionele linkspoot. Volgens het dagblad gunt Ajax Sinkgraven een transfer en hoeft Leverkusen niet de hoofdprijs te betalen om het tot medio 2020 doorlopende contract van de 23-jarige linksback annex middenvelder af te betalen.

Sinkgraven maakte in januari 2015 voor zeven miljoen euro de overstap van sc Heerenveen naar Ajax. Hij had destijds grote indruk gemaakt op het middenveld van de Friezen. Mede door blessureleed kwam hij echter nooit helemaal uit de verf in Amsterdam. De concurrentie op het middenveld bij Ajax was groot en lang moest hij het doen met spaarzame invalbeurten. Onder Bosz kwam hij echter meer aan spelen toe, maar niet op het middenveld. De huidige coach van Leverkusen raakte zeer gecharmeerd van Sinkgraven en gebruikte hem als linksback.

Dit seizoen moet Sinkgraven Nicolás Tagliafico voor zich dulden op de linksbackpositie. Nu de Argentijn heeft aangegeven ook volgend seizoen het shirt van Ajax te dragen, lijkt een transfer van Sinkgraven naar de huidige nummer vijf van de Bundesliga aanstaande. “Voor mij was Daley een openbaring”, zei Bosz eerder dit jaar op de clubwebsite van Ajax. “Hij heeft geweldig gespeeld in de tijd dat ik trainer van Ajax was. Lasse Schöne was heel belangrijk ’op zes’. Daley minstens zo belangrijk op de linksbackpositie. Als ik hem was, zou ik niet teruggaan naar het middenveld. Ik denk dat hij als linksback de absolute wereldtop kan halen.”

Ook onder Erik ten Hag maakt Sinkgraven het afgelopen seizoen minuten als linksback. Hij maakte in de uitwedstrijd tegen Juventus zijn debuut in de Champions League. Na de blessure van Noussair Mazraoui viel Sinkgraven in als linkervleugelverdediger. Met 218 speelminuten in de Eredivisie was zijn bijdrage aan het kampioenschap de afgelopen voetbaljaargang beperkt.