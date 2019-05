‘Alsof bij Ajax niks te verdienen valt, vraag even aan Tadic, Ziyech en Blind’

Erik ten Hag is ook volgend seizoen trainer van Ajax, denkt Henk Spaan. De oefenmeester wordt door de uitstekende prestaties van Ajax in met name de Champions League in verband gebracht met verschillende Europese topclubs. Spaan denkt echter dat Ten Hag een type trainer is 'die graag iets opbouwt' en dus bij Ajax zal blijven.

“Opnieuw reageerde Ten Hag relaxed en volwassen na het behalen van het kampioenschap. Hans Kraay vroeg waarom hij niet ging 'cashen' in het buitenland. Alsof bij Ajax niks te verdienen valt. Vraag even aan Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Daley Blind wat er elke maand op hun rekening wordt bijgeschreven”, schrijft Spaan in Het Parool.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft onlangs zijn krabbel gezet onder een nieuw contract. “Zou het niet voor de hand liggen dat hij Ten Hag opwaardeert met een nieuw contract? Dan casht Erik gewoon in Amsterdam. Vaak zijn het trouwens aanhangers en oud-spelers van Feyenoord die vinden dat Ten Hag moet cashen in het buitenland”, aldus de columnist.

Ajax won de voorbij periode de landstitel door concurrent PSV achter zich te laten. Daarnaast won de ploeg van Ten Hag de TOTO KNVB Beker door Willem II in de finale met 0-4 te verschalken. Ajax boekte ook veel successen in de Champions League, maar kon de finale net niet bereiken door een 2-3 nederlaag tegen Tottenham Hotspur in eigen huis.