Rivaldo raakte geëmotioneerd tijdens ‘memorabele’ Ajax-Tottenham

Ajax heeft de TOTO KNVB Beker en de landstitel gewonnen, maar kon de finale van de Champions League niet bereiken. Tottenham Hotspur stuntte door in de return met 2-3 te winnen en zodoende de eindstrijd van het miljardenbal te halen. Rivaldo, oud-speler van onder meer Barcelona en AC Milan, heeft genoten van landgenoot Lucas Moura, die met een hattrick Ajax uitschakelde.

“Ik kan me niet herinneren dat ik zoveel heb gejuicht tijdens een wedstrijd. Dan kijk ik naar de goals, het feit dat hij Braziliaan is en ook nog eens een aardige gast met wie ik bij São Paulo heb gespeeld. Ik was erg blij voor Lucas Moura”, laat Rivaldo weten bij Betfair. “Ik keek met mijn zoons, zij waren voor Ajax. Ik zei bij de rust dat de wedstrijd nog niet voorbij was voor Tottenham, ondanks de 2-0 achterstand.”

“Toen ik zag dat de spelers enorm veel arbeid gingen leveren en geloof toonden, raakte ik nog meer overtuigd van een comeback. Ik raakte zelfs geëmotioneerd toen Lucas zijn derde maakte en Tottenham naar de finale schoot. Het was een memorabele wedstrijd. Dit is echt voetbal. Het ene moment had Ajax alles onder controle en was de finale nabij en opeens zie je hun spelers huilend op het veld na een geweldige comeback.”

“Dit heeft Lucas Moura verdiend”, vervolgt de oud-aanvaller. “Hij moest weg bij Paris Saint-Germain en heeft hard gewerkt om kansen te krijgen bij Tottenham. Nu maakt hij onderdeel uit van de clubgeschiedenis. Ik moet nog even benadrukken dat Lucas de drie doelpunten maakte met zijn linkerbeen. Opvallend, aangezien ik nog nooit iemand zo'n belangrijke hattrick heb zien scoren met zijn zwakke been. Bravo!”