Overmars hoopt: ‘Ik heb nog een contract tot 2022, dus Ajax bepaalt’

Donny van de Beek en zijn zaakwaarnemer praten binnenkort met directeur voetbalzaken Marco Overmars over zijn toekomst bij Ajax. De middenvelder heeft zich met name door zijn optredens in de Champions League in de kijker gespeeld van verschillende Europese topclubs. Vooral Paris Saint-Germain duikt de laatste tijd geregeld op in de Franse media als mogelijke nieuwe werkgever van de Ajacied.

“Hij (Overmars, red.) heeft gezegd dat hij met ons in gesprek wil gaan. Dat gaan we nu bekijken. Je kan altijd praten. Ik heb nog een contract tot 2022, dus Ajax bepaalt”, citeert VTBL Van de Beek, die heeft genoten van de adoratie van de Ajax-supporters tijdens de huldiging op het Museumplein. “Wat een mensen, wat een feest en wat een geluid. Mooier kon bijna niet.”

Spelers en staf van Ajax gaan donderdagavond gezamenlijk eten en sluiten daarna aan bij een personeelsfeestje van de kampioen uit Amsterdam. “We gaan een klein feestje vieren. Ik weet niet hoeveel krachten er nog zijn, maar komt vast goed”, doelt de Ajax-middenvelder op de festiviteiten na de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap van woensdagavond en de aansluitende feestelijkheden in de nacht van woensdag op donderdag.

De gedachten van Van de Beek gingen tijdens de huldiging regelmatig uit naar zijn goede vriend Abdelhak Nouri. De vader en broer van Appie verschenen op het podium. “Het was lastig om te zien, maar wel mooi hoe de fans hen hebben ontvangen en met hen om zijn gegaan. Je krijgt kippenvel als je hen daar ziet staan”, zo besluit de middenvelder van Ajax.