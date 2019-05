‘Ik werd aangesproken door oud-trainers die vroegen naar spelers van Ajax’

Hedwiges Maduro droeg in het begin van zijn loopbaan enkele jaren het shirt van Ajax en volgt de Amsterdamse club nog immer op de voet. De tegenwoordig als analist werkzame Maduro was donderdagmiddag aanwezig bij de huldiging op het Museumplein. De kampioensschaal is in zijn ogen bij het juiste elftal terechtgekomen. “Ik denk dat Ajax de verdiende kampioen is”, zegt hij voor de camera van VTBL.

“Ik denk dat de hele wereld onder de indruk was van Ajax”, verwijst de oud-middenvelder naar de prestaties in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag bereikte de halve finale en werd diep in blessuretijd van de returnwedstrijd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur (2-3). De voormalig Ajacied hecht in dat kader minder waarde aan de 34ste landstitel in de clubgeschiedenis. “Ik denk dat kampioen worden, en het klinkt misschien gek, makkelijker is dan zover komen in de Champions League. Omdat de weerstand gewoon wat minder is in de competitie, eigenlijk kon alleen PSV Ajax goed bijhouden.”

Maduro vindt dan ook niet dat de concurrent uit Eindhoven een verloren seizoen achter de rug heeft, ondanks het gebrek aan prijzen in het Philips Stadion. “Ik denk dat PSV ook gewoon een goed seizoen gedraaid heeft.” Om de aandacht direct weer te verleggen naar Ajax. “Maar de Champions League was gewoon geweldig. Ik denk dat iedereen ontzettend naar die wedstrijden heeft uitgekeken.”

De oud-speler van Valencia en Sevilla heeft nog steeds goede connecties in Spanje en werd tijdens zijn bezoeken aan dat land regelmatig aangeklampt door bewonderaars van Ajax. “Er werd alleen maar over Ajax gesproken. Oud-trainers die zeiden hoe geweldig Ajax wel niet speelde en vroegen naar bepaalde spelers. Dat zijn wel momenten dat je denkt: Ajax maakt weer naam.”