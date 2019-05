Oranje Onder-17 haalt weer de EK-finale door zeer late treffer

Oranje Onder-17 heeft donderdag in de halve finale met minieme cijfers gewonnen van Spanje (1-0) en staat aanstaande zondag in de eindstrijd van het EK in Ierland. Mohamed Taabouni tekende in minuut 89 voor de winnende treffer van de ontmoeting in Dublin. De leeftijdsgenoten van Frankrijk en Italië staan vanaf 20.00 uur tegenover elkaar in de andere halve finale.

De jeugdinternational, op clubniveau actief voor Jong AZ, zag een schot van net buiten het strafschopgebied in de verre hoek belanden, tot grote vreugde van spelers en staf. Kort daarvoor zag Naci Ünüvar een afstandsschot via de lat terug het veld inkomen en werd een inzet van matchwinner Taabouni onschadelijk gemaakt door de Spaanse defensie.

Spanje Onder-17 had geen tijd meer om in blessuretijd de gelijkmaker te forceren en droop na het laatste fluitsignaal teleurgesteld af. Het elftal van bondscoach Peter van der Veen kan de Europese titel prolongeren, want een jaar geleden werd het EK winnend afgesloten. In de finale werd na het nemen van strafschoppen gewonnen van Italië.