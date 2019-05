Kane maakt deel uit van Engelse selectie voor duel met Oranje

Harry Kane is door bondscoach Gareth Southgate opgenomen in zijn 27-koppige (voor)selectie voor de halve finale van de Nations League tegen Oranje en eventueel de winnaar van het treffen tussen Portugal en Zwitserland. De spits van Tottenham Hotspur stond de afgelopen maanden langs de kant met een enkelblessure en miste ook het tweeluik met Ajax in de halve finales van de Champions League. Kane lijkt dus echter wel op tijd hersteld te zijn om the Three Lions te kunnen vertegenwoordigen in Portugal.

Southgate heeft verder plek ingeruimd voor onder meer Nathan Redmond van Southampton, terwijl Fabian Delph, Joe Gomez, Jesse Lingard en Harry Winks weer terug zijn nadat zij de interlands van maart aan zich voorbij moesten laten gaan vanwege blessureleed.

De spelers van Engeland zullen zich op verschillende momenten bij de nationale ploeg gaan voegen, daar Chelsea en Arsenal elkaar op woensdag 29 mei nog treffen in de Europa League-finale en Liverpool en Tottenham op zaterdag 1 juni de Champions League-finale spelen. Van de 27 spelers die Southgate heeft opgeroepen zullen er nog vier voetballers afvallen.

Engeland en het Nederlands elftal nemen het op donderdag 6 juni tegen elkaar op in het Estádio D. Afonso Henriques te Guimarães. De winnaar van die wedstrijd speelt op zondag 9 juni de eindstrijd van de Nations League tegen Portugal of Zwitserland. De verliezers van beide halve finales treffen elkaar op dezelfde dag voor de troostfinale.

De volledige selectie van Engeland:

Doel: Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke City), Tom Heaton (Burnley)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (beiden Liverpool), Ben Chilwell, Harry Maguire (beiden Leicester City), Michael Keane (Everton), Danny Rose, Kieran Trippier (beiden Tottenham Hotspur), John Stones, Kyle Walker (beiden Manchester City)

Middenveld: Dele Alli, Eric Dier, Harry Winks (allen Tottenham Hotspur), Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton)

Aanval: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford, Jesse Lingard (beiden Manchester United), Nathan Redmond (Southampton), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (AFC Bournemouth)