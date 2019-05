‘Met deze resultaten weggaan bij Ajax maakt me een gelukkig mens’

Ajax neemt hoe dan ook afscheid van Frenkie de Jong, terwijl een aantal ploeggenoten het voorbeeld van de naar Barcelona vertrekkende middenvelder eveneens lijken te volgen. Ook in de staf zullen mutaties plaatsvinden, daar Alfred Schreuder naar TSG 1899 Hoffenheim vertrekt om daar de nieuwe hoofdtrainer te worden. De rechterhand van Erik ten Hag, die zal worden opgevolgd door Christian Poulsen, zat woensdagavond tijdens de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap voor de laatste keer op de Amsterdamse bank.

“We kunnen enorm trots zijn op de spelers en de club”, reageert hij via de officiële kanalen van zijn werkgever. Schreuder is van mening dat Ajax de terechte kampioen is: “Zeker. Kijkend naar het aantal punten en de manier waarop we willen spelen… PSV heeft het goed gedaan, zo eerlijk moeten we zijn, maar wij zijn dit seizoen de beste. Dat hebben we laten zien met mooi voetbal. Een geweldig seizoen.”

Schreuder zat afgelopen zondag tijdens het duel met FC Utrecht al voor de laatste keer op de bank in de Johan Cruijff ArenA en op De Vijverberg volgde zijn definitieve laatste wedstrijd in dienst van Ajax. Voor de assistent was dit ‘best wel apart’: “Zondag had ik dat gevoel al een beetje. Met het kampioenschap, de bekerwinst en de halve finale van de Champions League weggaan bij Ajax maakt me een gelukkig mens.”

Schreuder is volgend seizoen actief in de Bundesliga, maar dat betekent niet dat hij de verrichtingen van Ajax niet scherp in de gaten zal houden. De afzwaaiende trainer ziet de toekomst van de club met vertrouwen tegemoet: “Voor Ajax is het een en al positiviteit. Dat hebben we nodig, voor Ajax in de toekomst. Dat kun je Marc Overmars en Edwin van der Sar wel toevertrouwen.”