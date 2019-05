VZ Team van de Week: Ödegaard moet alleen Ziyech voor zich dulden

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de laatste speelronde in de Eredivisie? Twee Ajacieden schoppen het in de kampioenswedstrijd tot het Team van de Week, terwijl ook ADO Den Haag, Vitesse en Feyenoord met elk twee spelers goed vertegenwoordigd zijn.

Doelman: Benjamin van Leer (NAC Breda), statistiek: vijf reddingen - Van Leer wist voor het eerst sinds 23 februari een clean sheet te houden in een Eredivisieduel.

Rechtsback: Vyacheslav Karavaev (Vitesse), statistiek: 85,7 procent passnauwkeurigheid - Karavaev tekende voor de eerste Russische treffer in de Eredivisie sinds Dmitri Bulykin in april 2013 (namens FC Twente).

Centrale verdediger: Willem Janssen (FC Utrecht), statistiek: drie intercepties - Janssen was tegen geen enkele tegenstander in de Eredivisie goed voor meer goals en assists dan tegen sc Heerenveen (tien - ook tien tegen Vitesse).

Centrale verdediger: Daley Blind (Ajax), statistiek: tien keer balbezit gewonnen - Blind kwam tot zeven uitverdedigende acties tegen De Graafschap, een evenaring van zijn persoonlijk record dit seizoen.

Linksback: Nicolás Tagliafico (Ajax), statistiek: drie schoten - Tagliafico maakte zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds 2 december 2018, toen scoorde hij in de Johan Cruijff ArenA tegen ADO Den Haag.

Rechtshalf: Martin Ödegaard (Vitesse), statistiek: zes schoten, zeven gecreëerde kansen - Ziyech (zeven goals) is de enige speler die dit seizoen vaker trefzeker was van buiten het strafschopgebied in de Eredivisie dan Martin Ødegaard (zes goals).

Centrale middenvelder: Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag), statistiek: vier schoten, drie op doel - El Khayati was dit seizoen betrokken bij 29 Eredivisiedoelpunten (17 goals, 12 assists), het hoogste aantal in een Eredivisieseizoen voor een speler van ADO Den Haag deze eeuw.

Linkshalf: Pablo Rosario (PSV), statistiek: 96,6 procent passnauwkeurigheid - Rosario gaf in zijn laatste 3 Eredivisie-duels meer assists (2) dan in zijn voorgaande 43 Eredivisiewedstrijden (1).

Rechtsbuiten: Nicolai Jörgensen (Feyenoord), statistiek: vijf schoten, vier op doel - Jörgensen was voor het eerst sinds 24 december 2017 tweemaal trefzeker in de competitie en noteerde voor de eerste keer meer dan drie schoten op doel in een uitduel in de Eredivisie (vier).

Spits: Tomás Necid (ADO Den Haag), statistiek: drie schoten, drie op doel - Necid scoorde acht keer met zijn laatste elf schoten op doel in de Eredivisie, waaronder twee van de drie tegen Willem II.

Linksbuiten: Orkun Kökcü (Feyenoord), statistiek: vier kansen gecreëerd - Kökcü was voor het eerst in een Eredivisie-duel bij drie doelpunten direct betrokken (één doelpunt, twee assists) en was dit seizoen in zes uitwedstrijden in de Eredivisie goed voor drie goals en drie assists.