‘René Hake strijkt na terugkeer Henk de Jong neer bij FC Utrecht’

René Hake lijkt een nieuwe club te hebben gevonden voor volgend seizoen. Onder meer De Telegraaf en RTV Oost melden donderdag dat de bij SC Cambuur vertrekkende oefenmeester na de zomer voor de groep zal staan bij Jong FC Utrecht. Hake zou daarmee de opvolger worden van Robin Pronk, die vertrekt bij de Utrechtse beloften.

Hake is op dit moment met SC Cambuur nog volop in de strijd om promotie naar de Eredivisie verwikkeld. De trainer neemt het met zijn ploeg in de halve finales van de Keuken Kampioen Play-Offs op tegen De Graafschap, de werkgever van zijn opvolger Henk de Jong. De huidige oefenmeester van de Superboeren keert na dit seizoen terug naar Friesland om in Leeuwarden het stokje over te nemen.

Cambuur rekende onder leiding van Hake in de vorige ronde af met Almere City FC en staat nu voor een tweeluik met de Eredivisionist. De 47-jarige coach, die in het verleden ook de scepter zwaaide bij FC Emmen en FC Twente, zal een eventuele promotie naar het hoogste niveau dus niet meer meemaken. De verwachting is dat hij een meerjarig contract als trainer van de talenten uit de Domstad zal ondertekenen. Jong FC Utrecht eindigde dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen op de een-na-laatste positie.