‘Van Aanholt onderdeel van ‘double swoop’ van 57 miljoen naar Engelse top’

Patrick Van Aanholt staat in de belangstelling van Manchester United, zo weet The Sun donderdagochtend te melden. The Red Devils zouden van plan zijn om op korte termijn een bod van 57 miljoen euro uit te brengen bij Crystal Palace, voor een zogenaamde double swoop. Naast Van Aanholt wil Manchester United naar verluidt ook Aaron Wan-Bissaka overnemen van the Eagles.

Het is geen geheim dat Ole Gunnar Solskjaer zijn selectie na het teleurstellende seizoen graag wil versterken. Manchester United eindigde op de zesde plaats in de Premier League en liep zo plaatsing voor de Champions League mis. Naast een centrumverdediger moeten er minimaal twee vleugelverdedigers worden aangetrokken. Antonio Valencia gaat vertrekken en Manchester United zoekt naar een opvolger voor Ashley Young.

Luke Shaw werd weliswaar gekroond tot Player of the Year, maar Manchester United wil desondanks een ervaren vleugelverdediger aan de selectie toevoegen. Om die reden hebben the Red Devils naast Wan-Bissaka ook Van Aanholt in het vizier. Solskjaer zou gecharmeerd zijn van zijn ‘energie en aanvallende impulsen’, waardoor de Nederlander wordt beschouwd als een goed alternatief voor Shaw in de defensie.

Overigens zou Manchester United niet de enige club met belangstelling voor Van Aanholt zijn, want ook AS Roma en Juventus hebben hem naar verluidt op de korrel. De negenvoudig international van Oranje speelt sinds januari 2017 voor Crystal Palace, dat hem destijds voor 10,5 miljoen euro overnam van Sunderland. In de afgelopen jaren kwam Van Aanholt tot 82 officiële wedstrijden voor the Eagles, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 3 assists.