PSV houdt rekening met ‘leegloop’ en ‘drukke transferzomer’: ‘Dat is logisch'

PSV sloot het seizoen woensdagavond af met een 3-1 overwinning op Heracles Almelo. De Eindhovenaren moesten de landstitel dit jaar aan Ajax laten, dat met drie punten meer bovenaan in de Eredivisie eindigde. Trainer Mark van Bommel verwacht een ‘drukke transferzomer’, terwijl aanvoerder Luuk de Jong rekening houdt met een ‘leegloop’.

“Volgend jaar gaan we weer proberen om kampioen te worden”, zegt De Jong in gesprek met Nusport. Daniel Schwaab gaat PSV sowieso verlaten, terwijl ook de nodige andere spelers in verband gebracht worden met een transfer. De Jong houdt om die reden rekening met een leegloop. “Maar ik ben daar niet bang voor. In al die jaren dat ik hier speel, heeft PSV altijd een kampioenswaardige selectie gehad. Dat zal volgend seizoen ook zo zijn.”

“Ik heb altijd aangegeven dat ik open sta voor een mooie club. Als ik een stap wil maken, dan moet het wel goed bij me passen. Want ik weet ook wat ik bij PSV heb. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik kan hier veel in het strafschopgebied komen en veel scoren”, zegt de spits over zijn eigen toekomst. Ook Van Bommel sluit een ‘drukke transferzomer’ niet uit. “Dat is ook logisch, we hebben 83 punten gehaald. Veel spelers hebben zich goed ontwikkeld en zijn international geworden. Dan komt er veel belangstelling.”

Van Bommel neemt komende zomer in ieder geval afscheid van Schwaab. “Hij is een voorbeeld op en naast het veld geweest en heel betrouwbaar. Daniel gaat niet weg omdat hij niet tevreden is, maar omdat hij voor zijn familie kiest. Dat het publiek hem de waardering geeft, is mooi. Zo hoort het ook. Mensen blijven er gewoon voor op de plek zitten na de wedstrijd. De wisselwerking tussen onze supporters en de ploeg is sowieso hartstikke goed”, zo tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van de oefenmeester.

“Het was een hele lastige keuze, ik heb er lang over nagedacht. We hebben lang samen gezeten en geprobeerd om het mogelijk te maken, maar uiteindelijk heb ik voor mijn familie gekozen”, voegt Schwaab toe in gesprek met het regionale dagblad. De dertigjarige verdediger weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Greuther Fürth wordt genoemd als mogelijke bestemming voor Schwaab. “Dat zullen we de komende weken zien. Ik voel me nog goed. Als er een goede optie is, zal ik zeker doorgaan met voetballen.”