Stam durft nu wél nieuwe club te noemen voor De Ligt: ‘Daar hoort hij thuis’

Ajax is in de ogen van Jaap Stam de terechte kampioen van de Eredivisie. De Amsterdammers kroonden zich woensdagavond voor de 34ste keer in de clubgeschiedenis tot de besten van Nederland. "PSV is natuurlijk enorm sterk gestart aan het seizoen, maar ze toonden verval en lieten punten liggen", analyseert de oud-verdediger van beide clubs tegenover DAZN. "Ajax bleef het meest koel en liet dit seizoen meer kwaliteit zien."

Door Peter van Drunen

Stam speelde jarenlang centraal achterin bij topclubs als Manchester United, Lazio en AC Milan. Daarnaast speelde De Rots van Kampen 67 interlands voor Oranje. Van het huidige Nederlands elftal staat Matthijs de Ligt voor een belangrijke keuze in zijn loopbaan. Het Ajax-talent werd in de voorbije weken in verband gebracht met Liverpool en Barcelona, maar lijkt nog altijd geen definitieve keuze te hebben gemaakt.



In de bovenstaande video geeft Jaap Stam uitgebreid antwoord op de vraag voor welke club Ajax-verdediger Matthijs de Ligt het beste kan kiezen.

In januari durfde Stam nog geen nieuwe club te noemen. "Als ik een club noem voor De Ligt, staat dat morgen overal in de pers", zei hij toen. Inmiddels is de toekomstig trainer van Feyenoord wat meer uitgesproken. "Het belangrijkste is dat De Ligt voor zijn nieuwe club gaat spelen", benadrukt Stam, die laat doorschemeren dat hij de kans op speelminuten bij de Spaanse grootmacht iets groter acht.

"Ik denk dat Barcelona na de uitschakeling tegen Liverpool kijkt hoe ze het team kunnen versterken. Achterin moet daar zeker wat gaan gebeuren. De vraag is echter: hoe gaan ze dat oplossen? Matthijs zou daar naar mijn idee goed thuishoren. Het is ook mooi om te zien hoe hij zich kan waarmaken in zo'n competitie", vertelt Stam. In januari maakte De Ligts ploeggenoot Frenkie de Jong bekend dat hij zijn loopbaan bij Barcelona zou vervolgen. Met die transfer was maximaal 86 miljoen euro gemoeid.