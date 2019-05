AZ werkt niet mee aan plan van Liverpool voor Champions League-finale

AZ ziet het niet zitten om in de aanloop naar de Champions League-finale een oefenwedstrijd te spelen tegen Liverpool. Volgens het Noordhollands Dagblad heeft de Eredivisionist een aanbod uit Engeland afgeslagen om 'ongeveer een week voor de finale' een oefenduel af te werken in Spanje.

Liverpool staat op zaterdag 1 juni in de finale in het Wanda Metropolitano in Madrid. De club van Jürgen Klopp wil in de voorbereiding op de eindstrijd sparren met een oefenpartner, maar AZ denkt vanwege interlandverplichtingen niet met het sterkste elftal te kunnen spelen. De wedstrijd tegen Liverpool zou wel een serieus karakter hebben en AZ ziet het daarom niet zitten om mee te werken aan het verzoek.

Bovendien zit het seizoen er al op voor de Alkmaarders. Woensdagavond verloor de ploeg van John van den Brom het laatste competitieduel met 4-2 van Excelsior. Na deze week begint de vakantie voor de spelers. De voorbereiding start op 19 juni; een dag later staat bij het stadion de eerste training voor publiek op het programma. Bij AZ staat tegen die tijd alles in het teken van de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League.

Op donderdag 25 juli treedt AZ, onder de nieuwe trainer Arne Slot, voor het eerst aan tegen de nog te bepalen Europese opponent. Een week later, op 1 augustus, volgt de return. Ondertussen zal Liverpool moeten doorzoeken naar mogelijke tegenstanders voor een oefenduel in de aanloop naar de finale. In de eindstrijd is Tottenham Hotspur de opponent.