De Roon en Hateboer slachtoffer van ‘schandaal’: ‘Shockerend incident'

Het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer ging woensdagavond in de finale van de Coppa Italia met 0-2 onderuit tegen Lazio. Toen Gian Piero Gasperini, trainer van de formatie uit Bergamo, na afloop van het duel werd geconfronteerd met een handsbal van Bastos in de eerste helft, ontstak hij in woede. Ondanks de aanwezigheid van de videoscheidsrechter ging de bal niet op de stip nadat een schot van De Roon afketste op de hand van de verdediger van Lazio.

“Ik had dit niet gezien, dit is heel serieus. Dit was een doelpunt geweest, de bal wordt duidelijk van richting veranderd. Ik vond Luca Banti niet geweldig fluiten tijdens deze wedstrijd, maar voor dit incident moet hij door de VAR naar de kant geroepen worden. Dit verandert alles wat er dit seizoen is gedaan in de Serie A. Het is heel serieus, niet te rechtvaardigen en onacceptabel”, zegt een furieuze Gasperini in gesprek met Rai Sport. Door doelpunten van Sergej Milinkovic-Savic en Joaquín Correa trok Lazio de finale in de laatste tien minuten naar zich toe.

“We accepteren de nederlaag, Lazio is een goed team en de wedstrijd was goed in balans. Maar dit incident is onacceptabel. Ik was nog niet boos voordat ik de herhaling zag, want vanaf de bank had ik het absoluut niet gezien”, vervolgt de oefenmeester van Atalanta. “Mijn spelers vertelde dat er sprake was van hands. Ik dacht dat het zo'n rare handsbal was waar dit seizoen absurde penalty’s voor gegeven zijn. Maar dit was veel erger, het is heel duidelijk. Misschien hadden we toch niet gewonnen, maar dit is heel lelijk om te zien. Het is lelijk.”

“De strafschop had de balans in deze wedstrijd veranderd. Om nog maar te zwijgen over het feit dat Bastos al een gele kaart had. 21.000 fans zijn ons achterna gereisd en dit getuigt van weinig respect richting de Atalanta-supporters. Als er geen VAR was geweest, had ik het begrepen. Maar dit is niet te rechtvaardigen”, aldus Gasperini, die er op de persconferentie nog een schepje bovenop deed. “Dit is een shockerend incident, het is een schande. De geloofwaardigheid van de VAR verdwijnt zo, dit is een slecht teken voor het Italiaanse voetbal.”

“Het is onbegrijpelijk, zeker omdat dezelfde clubs blijven winnen”, zo tekenen verschillende Italiaanse media op uit de mond van de oefenmeester. “Kunnen we de VAR alleen gebruiken als het handig is? Het was een penalty én een rode kaart, dit is een schandaal! Vertel me waarom dit gebeurd is? Rechtvaardig het maar, als dat kan. Ik wil dat de officials hier uitleg komen geven. De enige verklaring kan zijn dat ze een black-out kregen en het scherm niet konden zien. Of ze hebben hun ogen dichtgedaan en de andere kant op gekeken. Je neemt gewoon 21.000 mensen in de maling zo!”