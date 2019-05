Ajax slaat via Twitter terug naar PSV; Kira Winona poseert met kampioensschaal

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax legde woensdagavond middels een 1-4 overwinning op De Graafschap beslag op de landstitel in de Eredivisie en dat was voor het Twitter-account van de Amsterdamse club reden om de draak te steken met PSV en Nick Viergever. Laatstgenoemde verruilde Ajax aan het begin van dit seizoen voor een dienstverband bij PSV en werd door de Eindhovense club aangekondigd met de slogan: ‘If you can't beat them, join them’. Ajax was er direct na het binnenslepen van het kampioenschap als de kippen bij om PSV en Viergever met deze woorden te confronteren.

David Neres was na het binnenslepen van de landstitel een van de actiefste Ajacieden op social media. De Braziliaanse aanvaller nam eenmaal teruggekeerd in Amsterdam even een momentje met de kampioensschaal, partner Kira Winona en zijn vrienden.

Er gebeurde de afgelopen dagen veel meer op social media. De spelers van Liverpool kregen van manager Jürgen Klopp enkele dagen vrijaf, met het oog op de Champions League-finale van aankomende maand tegen Tottenham Hotspur.

Paul Pogba is praktiserend moslim en bracht de afgelopen dagen door in het voor moslims heilige Mekka. De middenvelder van Manchester United werd daarbij vergezeld door onder anderen Kurt Zouma (Everton).

Jürgen Locadia vertrok vrijwel direct na het einde van het Premier League-seizoen naar New York.