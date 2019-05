Grote clubs ‘hangen om Ziyech heen’: ‘Het zal vanzelf bekend worden’

Ajax kroonde zich woensdagavond officieel tot kampioen van Nederland. De Amsterdammers wonnen op bezoek bij de Graafschap met 1-4, waarna een groot feest losbarstte. Met 21 doelpunten en 24 assists in 49 officiële wedstrijden was Hakim Ziyech dit seizoen van grote waarde bij Ajax en hij zou komende zomer weleens een transfer kunnen maken.

“Het zal vanzelf bekend worden. Zodra het zo ver is, hoort iedereen het vanzelf”, zegt Ziyech in gesprek met VTBL. Hij krijgt vervolgens de vraag hoe groot de kans is dat hij volgend seizoen nog bij Ajax speelt. “Daar ga ik niet op in”, zo klinkt het direct stellig. Ziyech heeft een goede band met Alfred Schreuder, die de functie van assistent-trainer bij Ajax inruilt voor het hoofdtrainerschap bij TSG 1899 Hoffenheim. “Het is jammer dat hij weggaat, maar zo'n kans krijgt hij niet altijd. Iedereen begrijpt wel dat hij die kans pakt.”

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat hij wel rekening houdt met een vertrek van Ziyech. “Ziyech behouden? Hij gaat weg als zich een goede club aandient. Dat gebeurt, denk ik, want hij staat door zijn geweldige spel in de Champions League veel meer in de spotlights dan vorig jaar. Hele grote clubs hangen om hem heen. Bij zijn komst hebben wij Hakim trouwens een mooie transfer beloofd.”

Ajax verzekerde zich afgelopen weekend al officieus van de landstitel, doordat PSV zondag met 1-0 onderuit ging op bezoek bij AZ. Ziyech bekent dat de ontlading daardoor nu een stuk minder was, omdat het eigenlijk al bekend was dat de Amsterdammers zich tot kampioen zouden kronen. “Fijn. Het was al een week bekend, maar nu is het officieel”, zegt Ziyech over de behaalde landstitel.

“In sommige fases is het nog wel lastig om zo'n wedstrijd te moeten spelen, maar ik denk niet echt dat we in de problemen zijn geweest”, vervolgt de middenvelder. Hij wijst de titel aan als hoogtepunt van het seizoen, ondanks het behalen van de halve finale van de Champions League. Ajax werd daarin op dramatische wijze geëlimineerd door Tottenham Hotspur. “Kampioen worden is wel het hoogtepunt. Het is jammer dat er halve finale staat, dus dan is het toch kampioen worden. Dit verzacht de pijn een beetje.”