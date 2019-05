Trainer van sc Heerenveen voor 2019/20 is bekend

Marcos Llorente staat mogelijk voor de overstap van Real Madrid naar Atlético Madrid. Hij is de beoogde opvolger van Rodri, die reeds is gelinkt aan Manchester City en Bayern München. (Mundo Deportivo)

Nacho Fernández heeft de clubs voor het uitkiezen. De verdediger van Real Madrid staat op het lijstje van Napoli, Internazionale en Roma. (AS) (AS)