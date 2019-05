‘Mijn plan is om voorlopig bij Ajax te blijven, ik ben nog niet uitgeleerd’

Noussair Mazraoui brak dit seizoen bij Ajax door als rechtsback en verlengde onlangs zijn contract. Daardoor ligt de 21-jarige vleugelverdediger annex middenvelder nog tot medio 2022 vast in Amsterdam. In gesprek met Voetbal International geeft Mazraoui te kennen dat hij voorlopig van plan is om bij Ajax te blijven.

“Mijn plan is om voorlopig bij Ajax te blijven, ik ben nog niet uitgeleerd”, benadrukt Mazraoui. Hij speelde dit seizoen 47 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 5 assists. Mazraoui spreekt van een jaar met ‘heel veel hoogtepunten’. “Eigenlijk teveel om op te noemen. De 1-1 tegen Bayern München, de 1-0 tegen Benfica, de bekerwinst, de landstitel, noem het maar op.”

“Het is mijn eerste seizoen, we hebben twee prijzen gepakt, zijn heel ver in de Champions League gekomen en persoonlijk heb ik veel wedstrijden gespeeld. Een fantastisch seizoen, dus”, vervolgt de rechtsback van de Amsterdammers, die in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd na een uur spelen naar de kant ging voor Rasmus Kristensen. Na het laatste fluitsignaal barstte er groot feest los in Doetinchem, maar Mazraoui geeft te kennen dat hij het een beetje rustig aan zal doen.

Mazraoui zit in de ramadan en vertelt dat het feestje daarom iets anders gevierd zal worden. “Ik ben wel van het feest vieren, ik houd ervan. Ik ga gewoon springen en gek doen met iedereen”, concludeert Mazraoui. Ajax wordt donderdagmiddag op het Museumplein gehuldigd in het centrum van Amsterdam.