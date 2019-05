De Boer blijft winnen met Atlanta United en zet met serie record neer

Atlanta United is er voor de vijfde keer op rij in geslaagd om een wedstrijd in de Major League Soccer (MLS) winnend af te sluiten. De ploeg van trainer Frank de Boer was in de nacht van woensdag op donderdag met 0-1 te sterk voor Vancouver Whitecaps. Door de zege is de regerend kampioen van de Verenigde Staten opgeklommen naar de derde plaats in de Eastern Conference.

Het avontuur van De Boer in de Verenigde Staten begon moeizaam, met slechts twee punten uit de eerste vier competitiewedstrijden. De afgelopen weken is de machine echter gaan draaien bij Atlanta United, met opeenvolgende zeges op Colorado Rapids (1-0), Sporting Kansas City (uit, 0-3), Toronto FC (2-0) en Orlando City (1-0). Nu werd dus ook Vancouver Whitecaps aan de zegekar gebonden door Atlanta United, waar Florentin Pogba en Justin Meram hun basisdebuut maakten.

Het enige doelpunt van het duel viel na een klein halfuur te spelen te noteren. Gonzalo Nicolás Martínez werd naar de grond gewerkt, waarna de bal op de stip ging. Josef Martínez schoot vanaf elf meter zijn vijfde treffer van het seizoen binnen. Na een uur spelen kreeg Héctor Villalba een uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar Vancouver-doelman Maxime Crépeau voorkwam een tweede treffer van de avond. De sluitpost reageerde ook alert op de rebound, waardoor het lang spannend bleef in Canada. Atlanta United wist uiteindelijk de overwinning over de streep te trekken.

Het betekent voor De Boer dus de vijfde overwinning op rij, terwijl in al deze wedstrijden geen tegendoelpunt werd geïncasseerd. Dat betekent een record in de Major League Soccer. Voor Atlanta United wacht nu komende zondag de uitwedstrijd tegen New York Red Bulls, de nummer negen van de Eastern Conference. De formatie van De Boer is momenteel de nummer drie, met een achterstand van vier punten op koploper DC United.