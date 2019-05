Henk de Jong over Ajax: ‘Dit is absolute top en echt heel speciaal’

Ajax won woensdagavond op bezoek bij De Graafschap met 1-4. De ploeg van scheidend coach Henk de Jong zal moeten aantreden in de play-offs om degradatie en kruist daarin, pikant genoeg, de degens met de nieuwe ploeg van de oefenmeester: SC Cambuur. De coach reageerde na afloop van het duel op De Vijverberg voor de camera van Voetbalzone op deze situatie en had daarnaast mooie woorden over voor Ajax.

