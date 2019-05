‘Ik gun het heel veel mensen: de selectie, de trainer, Appie, zijn familie...’

Frenkie de Jong vindt het niet meer dan normaal dat er bij de 34ste landstitel van Ajax uitgebreid wordt stilgestaan bij Abdelhak Nouri, die als speler van de Amsterdamse club het rugnummer 34 droeg. In navolging van onder anderen Donny van de Beek en Joël Veltman heeft ook De Jong na de met 1-4 gewonnen kampioenswedstrijd mooie woorden over voor Nouri.

Richting de wedstrijd tegen De Graafschap ging het al vaak over Nouri, die in de zomer van 2017 tijdens een trainingskamp in Oostenrijk werd getroffen door een hartstilstand en als gevolg daarvan ernstig en blijvend hersenletsel opliep, en dat was na afloop niet anders. "Natuurlijk is daarover nagedacht. Dat is helemaal terecht", zegt De Jong daarover in gesprek met de NOS. "Ik gun het heel veel mensen: de selectie, de trainer, Appie, zijn familie en alle mensen die betrokken zijn bij de selectie.”

Ajax won door doelpunten van Lasse Schöne, Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic (twee) uiteindelijk afgetekend in Doetinchem en stelde de landstitel zo definitief veilig. De Jong erkent dat de feestvreugde na afloop niet reusachtig was, mede doordat het kampioenschap Ajax na de vorige speelronde eigenlijk al niet meer kon ontgaan. "We zijn hartstikke blij, maar vorige week waren we natuurlijk al officieus kampioen. De echte ontlading zie je niet."

Voor De Jong betekende het zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Ajax, daar hij aankomende zomer de overstap naar Barcelona zal maken. De 22-jarige middenvelder gaf eerder tegenover FOX Sports al toe dat hij Ajax zal gaan missen. "Ik denk dat we dit jaar voor Nederlandse begrippen een uniek team hebben. We hebben veel plezier gehad en mooie momenten meegemaakt. Dat ga je natuurlijk wel missen", zo zei hij kort na het laatste fluitsignaal.