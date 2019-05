Ajacieden dragen 34ste landstitel op aan Nouri: ‘Deze is speciaal voor Appie’

Bij Donny van de Beek gaan de gedachten na het winnen van de landstitel met Ajax uit naar Abdelhak Nouri. Van de Beek gaf in aanloop naar de kampioenswedstrijd van woensdagavond tegen De Graafschap (1-4 zege) al aan de 34ste landstitel te willen winnen voor zijn boezemvriend, die in de zomer van 2017 tijdens een trainingskamp in Oostenrijk werd getroffen door een hartstilstand en als gevolg daarvan ernstig en blijvend hersenletsel opliep.

Nouri droeg op het moment dat het noodlot toesloeg het rugnummer 34. "Natuurlijk, dat speelt wel in je hoofd. Want je weet het gewoon, ik heb het altijd gezegd", vertelt Van de Beek na afloop van de wedstrijd op De Vijverberg in gesprek met de NOS. De middenvelder is blij dat de 34ste landstitel eindelijk een feit is. "Het duurde een hele tijd voor het zo was en nu is het zo. Ik ben hartstikke blij. Ik heb het al gezegd, dat deze titel natuurlijk voor hem is. Ik ben blij voor iedereen."

Ook Joël Veltman draagt het kampioenschap op aan Nouri. "Het liefst hadden we het vorig jaar gedaan. Maar deze is speciaal voor Appie", laat de rechterverdediger optekenen door Ajax TV. "Geweldig dat ik de laatste wedstrijden en het kampioenschap mee kon pakken. Zondag officieus kampioen, maar dat voelde niet zo lekker als nu."

Voor de camera van FOX Sports stond ook trainer Erik ten Hag stil bij de tragedie die zich bijna twee jaar geleden voltrok. ”Vanaf het begin dat ik binnenkwam bij Ajax merkte ik dat de situatie van Nouri leeft bij de club. Dat is altijd zo geweest. Het is vreselijk wat daar gebeurd is. De jongens waren vrienden en hadden zó'n sterke binding. Dan doet dat natuurlijk iets met een mens. Dat is verschrikkelijk om mee te maken. Ten eerste voor de familie zelf, maar de jongens waren ook familie van hem. Dat doet ontzettend veel pijn.”