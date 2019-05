Berghuis baart opzien met dramatische panenka: ‘Ik kon erom lachen’

Feyenoord sloot het seizoen woensdagavond af met een 1-4 overwinning op Fortuna Sittard. De Rotterdammers kregen halverwege de tweede helft een strafschop, na een handsbal van Kai Heerings. Steven Berghuis benutte het buitenkansje niet en zag zijn volledig mislukte panenka gemakkelijk gekeerd worden door Fortuna-doelman Alexei Koselev.

“Mis is mis, met een hard schot of met een Panenka. Het duurde allemaal zo lang en het publiek ging erachter staan. Dan gaat de keeper vaak heel gretig de hoek in, dat deed hij ook. Ik kon er op dat moment om lachen, je speelt voor niks meer. Maar ik baal dat ‘ie mis ging. Oh, wat slecht”, zegt Berghuis na afloop in gesprek met FOX Sports als hij de strafschop terug ziet. Voor Feyenoord was het uiteindelijk een zwaar seizoen. “Natuurlijk was het een zwaar jaar, vooral mentaal. Maar het blijft mooi om voor Feyenoord te spelen.”

“Zorgen over komend seizoen? Je denkt er wel over na. Je hebt ambities, je wilt meedoen op een waardige manier. We moeten lering trekken uit de laatste twee seizoenen. Er zit zeker potentie in de groep, maar het moet beter”, vervolgt de vleugelaanvaller. Feyenoord besloot het seizoen uiteindelijk op de derde plaats in de Eredivisie. “Dan hoef je niet per se kampioen te worden, je bent altijd afhankelijk van de paal, de lat of wat dan ook. Maar we moeten gewoon op een waardige manier meedoen.”

Giovanni van Bronckhorst zat woensdagavond voor het laatst op de bank bij Feyenoord. “Zondag was natuurlijk al mooi. Vandaag was echt de laatste wedstrijd. De laatste keer met uitpubliek. Het is mooi dat ik zo hier afscheid kan nemen van het publiek”, aldus Van Bronckhorst. “Ik weet het niet, zo kort na de wedstrijd. Er is geen verplichting meer. Geen werk naar volgend seizoen, dat is aan Jaap (Stam, red.). Het is vakantie. Voor mij stopt het op dit moment, maar ik ben een vrije jonge trainer, dus je weet nooit wat er in de toekomst kan gebeuren. Feyenoord blijft altijd mijn club. Voor mij is het onmogelijk om dat in de toekomst uit te sluiten.”