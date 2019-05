Lasse Schöne: ‘Ik heb nog een jaar, dus voorlopig blijf ik wel even’

Ajax werd woensdagavond kampioen door met 1-4 te winnen van De Graafschap op De Vijverberg. De openingstreffer werd gemaakt door Lasse Schöne die wederom een vrije trap wist te verzilveren. Daarmee was de middenvelder opnieuw van waarde voor de Amsterdammers en maakte hij zijn vierde van het seizoen in de Eredivisie. Na afloop verscheen de 32-jarige Deen bij verslaggever Justus Dingemanse voor de camera van Voetbalzone en beantwoordde onder meer vragen over zijn toekomst.

