Dusan Tadic: ‘Dat is misschien wel de reden waarom ik gekocht ben’

Ajax won woensdagavond met 1-4 van De Graafschap en Dusan Tadic was met twee treffers andermaal van grote waarde bij de kampioen van de Eredivisie. De Servische aanvaller tilde zijn doelpuntentotaal zo naar 28 en is daardoor samen met Luuk de Jong van PSV topscorer van Nederland geworden. Desondanks hecht Tadic weinig waarde aan die eretitel, zo vertelt hij aan FOX Sports.

“Nee, het maakt mij niet uit. Het team is het belangrijkste, deze prijzen winnen. Dit is leuk, ik ben trots dat ik een aandeel heb in dit succes, deze groep en bij deze club”, laat Tadic weten. De Serviër zag dat er dit seizoen het nodige veranderde bij Ajax. “We wilden prijzen winnen en Champions League spelen. De club gaat nu de goede kant op. De mentaliteit is veranderd. Dat is misschien wel de reden waarom ik gekocht ben, mijn professionaliteit en mentaliteit.”

“Zonder die dingen win je niets. Ajax dankt de titel aan de verbeterde mentaliteit”, vervolgt de aanvaller, die dit seizoen in 55 officiële wedstrijden goed was voor 36 doelpunten en 24 assists. Tadic krijgt vervolgens de vraag op welke positie hij het liefst speelt. Dit seizoen speelde hij als spits en als vleugelaanvaller, maar hij heeft geen duidelijke voorkeur voor een van deze posities. “Waar ik het meest de bal krijg.”

Tadic werd reeds in verband gebracht met een vertrek, maar lijkt voorlopig niet bezig met een volgende stap. “Ajax en Dusan Tadic is een goed huwelijk. Je kan nooit iets beloven voor honderd procent. Maar ik vind alles hier top”, stelt Tadic. De afgelopen weken passeerde zijn uitspraak we need to pak schaal veelvuldig de revue. De aanvaller moet lachen als hij ermee geconfronteerd wordt. “Iedereen lacht er een beetje om, maar ik bedoelde het serieus. Ik ben heel blij nu.”