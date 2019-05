‘Nu zal blijken hoe goed Marc Overmars zijn huiswerk heeft gedaan’

Ajax wil doorpakken na het veroveren van de landstitel. Zeker nadat maandagnacht bekend werd dat de club interesse heeft in Steven Bergwijn van PSV wordt Ajax veelal vergeleken met Bayern München, dat er evenmin voor terugdeinst om sterspelers van concurrenten in te lijven. In de studio van FOX Sports zegt Arnold Bruggink echter dat hij de vergelijking niet kan plaatsen.

"Ik snap dat Bayern München-verhaal nog niet helemaal. Ik hoor dat iedere keer voorbijkomen, maar Bayern wordt dit weekend waarschijnlijk voor de zevende keer op rij kampioen. Die kunnen overal spelers weghalen", zegt Bruggink, die zelf in Duitsland voetbalde voor Hannover 96. "Ajax wordt nu voor de eerste keer in vijf jaar kampioen. Waarom hebben we het daar nu dan over? Wie zegt dat er zo'n periode aankomt voor Ajax? Misschien wel als je naar geld kijkt, maar Johan Cruijff zei ook altijd dat je niet kunt scoren met een zak geld."

Het is volgens Bruggink van groot belang wat Ajax gaat doen op het gebied van inkomende transfers. Hij stipt aan dat de club het vertrek van Frenkie de Jong en het waarschijnlijke vertrek van Matthijs de Ligt niet 'zomaar' gaat opvangen. "Nu zal blijken hoe goed Marc Overmars zijn huiswerk heeft gedaan. Natuurlijk heeft Ajax veel spelers op de lijstjes staan, maar de vraag is: hoeveel gaan er komen als Ajax zijn beste spelers laat gaan? Ze moeten ook gewoon Champions League-voorrondes spelen, dus het wordt allemaal zo eenvoudig niet."

Dit seizoen werd Ajax de eerste club die vanuit de voorrondes tot de halve finale van het miljardenbal reikte. "Het is jammer dat we uiteindelijk niet door konden stoten tot de Champions League-finale", reageert Klaas-Jan Huntelaar na het behalen van de landstitel. "Het zat er wel in, maar we hebben het zelf verspeeld en dat is zuur, dat blijft het ook wel even. Maar uiteindelijk hebben we een heel mooi jaar afgesloten met twee prijzen." Het was het eerste kampioenschap voor de 35-jarige spits. "Ik was er zeker aan toe. Een keer werd ik bij Ajax op één goal geen kampioen, dus het was een mooi jaar."