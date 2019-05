Hateboer en De Roon grijpen in laatste tien minuten naast Coppa Italia

Lazio heeft voor de zevende keer in zijn clubgeschiedenis de Coppa Italia gepakt. De Romeinen waren in het Stadio Olimpico met 0-2 te sterk voor het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer. De doelpunten van het duel vielen in de laatste tien minuten, toen Sergej Milinkovic-Savic en Joaquín Correa trefzeker waren en Lazio zodoende de Italiaanse beker bezorgden.

Atalanta draait een indrukwekkend sterk seizoen en kon dat bekronen met de eerste hoofdprijs sinds 1963. Bij de ploeg uit Bergamo stonden Hans Hateboer en Marten de Roon aan de aftrap in het Stadio Olimpico. Lazio, dat in 2013 voor het laatst de Coppa Italia won, kreeg via Lucas Leiva de eerste mogelijkheid van het duel, al ging zijn kopbal naast. De grootste kans van de eerste helft was vervolgens voor Atalanta, toen De Roon de paal raakte. Ook Ciro Immobile kwam voor rust niet tot scoren, waardoor het eerste bedrijf eindigde zonder treffers.

Het eerste gevaar van de tweede helft werd gesticht door Timothy Castagne, wiens inzet gekeerd werd door Thomas Strakosha. Het duel stevende lang af op een doelpuntloos gelijkspel, ondanks dat Alejandro Gómez nog het aluminium raakte. Negen minuten voor tijd viel toch nog de beslissing in de finale van de Coppa Italia. De ingevallen Milinkovic-Savic promoveerde een hoekschop van Lucas Leiva met het hoofd tot doelpunt. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini voerde vervolgens drie wijzigingen door om in de slotfase nog de gelijkmaker af te kunnen dwingen.

Via Correa kreeg Lazio echter een kans om de score uit te breiden. Pierluigi Gollini voorkwam in eerste instantie een treffer van de Argentijnse aanvaller, maar was in blessuretijd kansloos toen Correa vrij opdook in het strafschopgebied na een snelle counter. De eindstand werd zodoende bepaald op 0-2, waardoor Lazio voor de zevende keer de Coppa Italia verovert. In de laatste twee wedstrijden van het seizoen kan Atalanta nog een ticket voor de groepsfase van de Champions League afdwingen door de vierde plaats in de Serie A vast te houden.