Ten Hag stelt fans gerust: ‘Er is natuurlijk niets zeker in het leven’

Ajax won woensdagavond met 1-4 op bezoek bij De Graafschap en besloot het seizoen daarmee in stijl. Trainer Erik ten Hag is trots op de manier hoe zijn ploeg het kampioenschap in de Eredivisie heeft veroverd. “Super wat die gasten gedaan hebben. Het plezier, de uitstraling. De onverzettelijkheid is erin geslopen”, zegt Ten Hag in gesprek met FOX Sports.

“Dit seizoen is voor heel veel procent geslaagd. Vooraf teken je hiervoor. Maar er blijft iets hangen. Maar als je de dubbel pakt... Fantastisch”, zo verwijst de oefenmeester naar de dramatische uitschakeling in de halve finale van de Champions League door Tottenham Hotspur. Ten Hag stelt dat het seizoen van Ajax ‘pieken en dalen’ heeft gekend. “Zo is de sport. Er zijn altijd hobbels, soms ook bergen. Maar daar moet je overheen. We hebben met ons spel de mensen blij gemaakt. Dat is misschien het mooiste compliment.”

De 34e landstitel vormt een eerbetoon aan Abdelhak Nouri, zo weet Ten Hag. “Nouri is er altijd geweest. Vreselijk wat daar gebeurd is. Het doet iets met een mens. De jongens waren als familie voor hem, dat doet ongelooflijk veel pijn”, stelt de trainer van de Amsterdammers, die reeds in verband werd gebracht met een vertrek bij Ajax. Onder meer Bayern München, Chelsea en Barcelona werden in verband gebracht met Ten Hag.

“Ik denk zo niet. Ik denk altijd: ik wil ergens prettig kunnen werken”, zo reageert Ten Hag op een vraag over zijn nabije toekomst. “Ergens waar de filosofie en de omstandigheden goed zijn. Ergens waar je de mensen kunt vertrouwen. Er is natuurlijk niets zeker in het leven, maar ik ben helemaal niet bezig geweest met een vertrek. Nu ben ik bezig met de afsluiting van het seizoen en het is geweldig dat we nu met de schaal staan.”