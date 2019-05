De Ligt dolgelukkig na ‘heel goed seizoen’: ‘Ik heb daar het meest van genoten’

Matthijs de Ligt is dolgelukkig na het door Ajax behaalde landskampioenschap. De Amsterdammers wonnen op de laatste speeldag met 1-4 van De Graafschap en kroonden zichzelf zo voor het eerst sinds 2014 tot landskampioen van Nederland.

"Het is onbeschrijfelijk. Dit is de titel waar we al zolang naar snakten, al vijf jaar. Na zo'n seizoen is dit geweldig", is de eerste reactie van de aanvoerder voor de camera van FOX Sports. Ajax besluit het seizoen met de dubbel, want behalve de landstitel werd ook de TOTO KNVB Beker gewonnen. "Ik heb van alles genoten. De bekercampagne, het Eredivisie-seizoen, de Champions League natuurlijk. Ik heb echter het meest genoten van het teamgevoel dat we hebben. We zijn een stel vrienden en voetballen met elkaar alsof we op het schoolpleintje staan. Dat is gewoon geweldig om te zien."

"We zijn overal geweest met z’n allen: Lissabon, Londen, overal. En overal zit je met elkaar opgescheept en creëer je een band. Dit is zo'n geweldig team. Alleen maar lof, denk ik", vervolgt De Ligt. De dramatische uitschakeling in de halve finales van de Champions League door Tottenham Hotspur was een smet op het seizoen van Ajax. Toch overheerst de trots bij De Ligt.

"We hadden aan het begin van dit seizoen als doel om in elk geval te titel te pakken. De rest was een extraatje geweest. Natuurlijk is het zonde hoe we zijn uitgeschakeld door Tottenham Hotspur, maar nu overheerst wel de trots. We hebben de halve finale van de Champions League gehaald en de dubbel gepakt. Je mag dan gewoon spreken van een heel goed seizoen", aldus de verdediger.