Vitesse sluit als vijfde af; FC Groningen juicht ondanks monsterzege ADO

Vitesse heeft het reguliere seizoen in de Eredivisie met een overwinning afgesloten. De 1-3 zege op VVV-Venlo betekent dat het team van Leonid Slutsky op een vijfde positie eindigt en in de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League tegen FC Groningen uitkomt. De nederlaag van de noorderlingen bij FC Emmen had geen fatale gevolgen, ondanks de dikke overwinning van ADO Den Haag op Willem II. FC Utrecht versloeg tegelijkertijd sc Heerenveen en moet het op doelsaldo afleggen tegen Vitesse. Het team van Dick Advocaat speelt in de play-offs tegen nummer zeven Heracles Almelo, dat een nederlaag bij PSV niet wist te voorkomen.

VVV-Venlo - Vitesse 1-3

Het team van Slutsky legde in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning in Noord-Limburg. VVV kreeg na twintig minuten een domper te verwerken. In zijn allerlaatste duel voor de thuisploeg moest Lars Unnerstall geblesseerd afhaken, na een botsing met Thomas Buitink, en werd hij vervangen door Delano van Crooy. Luttele minuten later opende Vyacheslav Karavaev met zijn allereerste goal van het seizoen de score: 0-1. Zes minuten voor het rustsignaal, na onder meer een grote kans voor Bryan Linssen, volgde de tweede goal van de bezoekers uit Arnhem. Martin Ödegaard schoot het leer van afstand in de hoek achter Van Crooy en bepaalde daarmee de ruststand van 0-2.

In de tweede helft ging het spel over en weer, maar kwam het scorebord maar niet in beweging. Daar bracht Peter van Ooijen na 69 minuten spelen verandering in. Op volle snelheid bleef hij rustig en schoot hij de bal langs Remko Pasveer: 1-2. De ploeg van Maurice Steijn bleef gevaarlijk, maar mocht Van Crooy ook dankbaar zijn dat hij een kopbal van de in de rust ingevallen Tim Matavz heerlijk keerde. Na een snelle aanval zet Matus Bero een 1-3 eindstand op het scorebord.

FC Utrecht - sc Heerenveen 3-1

De ploegen van Dick Advocaat en Johnny Jansen hielden elkaar in de eerste 45 minuten in evenwicht. Na twee minuten spelen kreeg Cyriel Dessers een niet te missen kans, maar voor een leeg doel werkte hij de bal toch naast. Heerenveen had in de eerste helft meer balbezit, was gevaarlijk via met name Sam Lammers en nam een half uur spelen de leiding. Na voorbereidend werk van Lammers en Mitchell van Bergen kopte Ben Rienstra de bal perfect achter David Jensen: 1-0. Zeven minuten na een inzet van Riechedly Bazoer op de paal werd het 1-1: Willem Janssen kopte uit een corner van Simon Gustafson de gelijkmaker binnen. Op slag van rust ontsnapte Heerenveen bij een scrimmage in het zestienmetergebied aan de 2-1.

Warner Hahn kreeg drie minuten na de onderbreking alsnog een tweede tegentreffer om de oren. Sander van de Streek mikte het leer op geweldige wijze in de bovenhoek: 2-1. De toeschouwers zagen daarna een mooi duel, met kansen voor beide teams. Negen minuten voor tijd viel de beslissing. Doke Schmidt verloor van Dessers, die snel was en daarna Morten Thorsby omspeelde. De aanvaller schoot het leer beheerst binnen in de rechterhoek: 3-1.

FC Emmen - FC Groningen 1-0

FC Groningen moest in Drenthe winnen om sowieso zeker te zijn van een plaats in de play-offs om Europees voetbal, maar de ploeg van trainer Danny Buijs speelde een matige eerste helft. De thuisploeg had in de eerste fase het betere van het spel en kwam na een halfuur spelen op voorsprong. Michael Chacón veroverde de bal en schoot het leer vanaf een meter of 25 tegen de touwen. Scheidsrechter Pol van Boekel werd door de videoscheidsrechter nog naar de kant geroepen, maar besloot na het bekijken van de beelden de treffer te laten staan. Via Luciano Slagveer, Sven Braken en Caner Cavlan kreeg Emmen in de eerste helft nog mogelijkheden om de score verder uit te breiden. De thuisploeg moest voor rust nog wisselen, doordat Jafar Arias geblesseerd uitviel.

Ook na rust bleef Emmen in de eerste fase de sterkte ploeg. Bannink was na een uur spelen tot twee keer toe dicht bij een treffer, maar zag beide pogingen van de lijn gehaald worden. Enkele minuten daarna leek FC Groningen op gelijke hoogte te komen. Paul Gladon schoot raak, maar zag zijn treffer na inmenging van de videoscheidsrechter geannuleerd worden wegens hands. Groningen-doelman Sergio Padt voorkwam vervolgens dat Cavlan vanuit een vrije trap de marge verdubbelde. Uiteindelijk behield Emmen de minimale marge, waardoor Groningen het seizoen besluit met een nederlaag. De ploeg van Buijs mag desondanks de play-offs om Europees voetbal in, omdat het doelsaldo (-2) iets beter is dan dat van ADO (-5)

ADO Den Haag - Willem II 6-2

Door de enigszins verrassende overwinning van ADO Den Haag op bezoek bij Feyenoord had de ploeg van trainer Alfons Groenendijk nog een theoretische kans op het bereiken van de play-offs om Europees voetbal. Er moest dan in ieder geval van Willem II gewonnen worden, terwijl men tevens afhankelijk was van het resultaat van FC Groningen. De Tilburgers kwamen in het Cars Jeans Stadion echter al snel op voorsprong. ADO zocht de aanval en zag Willem II profiteren van de ruimte in de omschakeling, doordat Alexander Isak Damil Dankerlui bediende: 0-1. Nadat ADO-doelman Isak nog een doelpunt van Isak had voorkomen, kwam de thuisploeg op gelijke hoogte.

Abdenasser El Khayati was het eindstation van een fraaie aanval en schoot beheerst de gelijkmaker tegen de touwen. ADO kreeg voor rust nog mogelijkheden op de voorsprong, maar zag Willem II al snel op 1-2 komen. Vangelis Pavlidis kreeg de bal mee van Isak en schoot op zeer fraaie wijze de tweede Tilburgse treffer van de avond binnen. Dankzij een slippertje van Willem II-doelman Timon Wellenreuther kwam ADO na 65 minuten spelen via Wilfried Kanon weer op gelijke hoogte. Kort daarna kwam de thuisploeg ook op voorsprong: na inmenging van de videoscheidsrechter ging de bal op de stip wegens een handsbal van Dankerlui. Hij moest er met zijn tweede gele kaart vanaf en zag El Khayati vanaf elf meter de 3-2 aantekenen.

In het Haagse kwartiertje moest ADO nog een fors verschil in doelsaldo goed maken op Groningen om de play-offs om Europees voetbal te bereiken. Dankzij twee treffers van Necid en een doelpunt van Lex Immers breidde de ploeg van trainer Alfons Groenendijk in de slotfase de score nog uit tot 6-2, waardoor het verschil in doelsaldo bijna nog gedicht werd. De Groningers besluiten het seizoen met een negatief doelsaldo van twee, terwijl ADO een negatief doelsaldo van vijf heeft. Voor Willem II zit het seizoen er ook op, omdat Groningen één punt meer heeft dan de Tilburgers.