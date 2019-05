PSV komt razendsnelle tegentreffer te boven en eindigt met zege

PSV is het seizoen in de Eredivisie woensdagavond geëindigd met een overwinning. De ploeg van trainer Mark van Bommel won op eigen veld met 3-1 van Heracles Almelo en besluit de voetbaljaargang zo met een tweede plaats. PSV verzamelde in 34 competitiewedstrijden 83 punten, 3 punten minder dan landskampioen Ajax. Luuk de Jong kwam niet tot scoren en moet de topscorerstitel nu delen met Dusan Tadic, die namens Ajax tweemaal scoorde tegen De Graafschap.

PSV wist na afgelopen zondag al dat het voor een hels karwei zou staan en de opgave voor de Eindhovenaren werd er na 24 seconden voetballen tegen Heracles niet eenvoudiger op. Silvester van der Water wist Joey Konings knap vrij te spelen in het strafschopgebied van PSV, waarna de aanvaller met een laag schot voor de verrassende 0-1 tekende. De vroege achterstand betekende een hard gelag voor de ploeg van Van Bommel, die met Erick Gutiérrez, Gastón Pereiro, Donyell Malen, Steven Bergwijn en Luuk de Jong liefst vijf aanvallend ingestelde spelers het veld had opgestuurd.

Ondanks de aanwezigheid van het vijftal had PSV in het eerste halfuur moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. De formatie van Van Bommel speelde ongeïnspireerd, maar wist in minuut 32 toch langszij te komen. De opgestoomde Angeliño had vanaf de linkerflank een harde voorzet in huis, waarna Wout Droste de bal zeer ongelukkig in eigen doel werkte: 1-1. Pereiro leek PSV kort erna op voorsprong te schieten, maar doelman Michael Brouwer wist de afstandspoging van de Uruguayaan uiteindelijk ternauwernood uit de hoek te duiken.

PSV ging zo met een teleurstellende tussenstand rusten, maar de ploeg liet zich daar aanvankelijk niet door demotiveren. De Eindhovenaren begonnen namelijk prima aan het tweede bedrijf en wisten al snel de 2-1 aan te tekenen. Een hoekschop van Malen werd door Daniel Schwaab verlengd tot aan de tweede paal, waarna Pablo Rosario het leder teruglegde op Nick Viergever. Die was voor Droste gekropen en wist Brouwer uiteindelijk van dichtbij te kloppen.

Rond het uur had PSV zijn voordelige marge verder kunnen uitbreiden, maar De Jong kopte uit kansrijke positie op Brouwer. PSV ontwikkelde zo voor even druk richting het doel van Heracles, maar de Eindhovense storm ging weer betrekkelijk snel liggen, waardoor de wedstrijd langzaam doodbloedde. De eindstand werd in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd bepaald door Malen.